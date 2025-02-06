سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 6 فبراير 2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 6-2-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.



‎أسعار الدينار الكويتي في البنوك



‎سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‎سعر الشراء: 162.26 جنيه.

سعر البيع: 163.28 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‎سعر الشراء: 162.15 جنيه.

‎سعر البيع : 163.28 جنيه

‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‎سعر الشراء: 160.68 جنيه.

‎سعر البيع: 163.31 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‎سعر الشراء: 162.81 جنيه.

‎سعر البيع: 163.35 جنيه.

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‎سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎سعر الشراء: 159.61 جنيه.

‎سعر البيع: 163.34 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 156.84 جنيه.

‎سعر البيع: 163.31 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‎سعر الشراء: 152.30 جنيه.

‎سعر البيع: 162.28 جنيه.