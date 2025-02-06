سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 6 فبراير 2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 6-2-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الشراء: 162.26 جنيه.
سعر البيع: 163.28 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري
سعر الشراء: 162.15 جنيه.
سعر البيع : 163.28 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 160.68 جنيه.
سعر البيع: 163.31 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سعر الشراء: 162.81 جنيه.
سعر البيع: 163.35 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 159.61 جنيه.
سعر البيع: 163.34 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 156.84 جنيه.
سعر البيع: 163.31 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الشراء: 152.30 جنيه.
سعر البيع: 162.28 جنيه.