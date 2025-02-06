3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة يتم تنفيذها في المدارس خلال الترم الثاني 2025 المقرر انطلاقه من السبت القادم.

وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم المقرر تطبيقها في المدارس خلال الترم الثاني 2025 :

تخصيص أول حصة في الترم الثاني للحديث عن تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد في إطار الاحتفال السنوي بعيد الشرطة.

تخصيص الحصة الأولى يوم السبت 8 مارس 2025 عن الشهيد عبد المنعم رياض وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس خلال شهر مارس 2025

وتنتهي اليوم الخميس 6 فبراير 2025 إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات الموجودة على مستوى الجمهورية.

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد العودة للمدارس 2025 وبدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردا على الاستفسارات الخاصة بـ موعد العودة للمدارس 2025 ، إنه من المقرر بدء الترم الثاني 2025 من 8 فبراير 2025 حتى يوم 5 يونيو 2025.

العودة للمدارس 2025 و موعد بداية الترم الثاني

وأكدت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، أن العودة للمدارس 2025 و موعد بداية الترم الثاني السابق توضيحه يسري على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات ، مؤكدة أنه معتمد رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

العودة للمدارس 2025 .. عدد أيام الترم الثاني

وبناءا على تحديد العودة للمدارس 2025 و موعد بداية الترم الثاني ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدارس 97 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية