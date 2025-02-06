وكيل صحة المنوفية يجازي المقصرين بـ منشية سلطان

أجرى الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظة.

رافقه في الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، إذ بدأت الجولة بزيارة الوحدة الصحية بالعراقية التابعة لإدارة الشهداء، إذ تم فحص مستوى الخدمات الطبية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين، كما نبه على ضرورة التوعية بالخدمات المتاحة للمواطنين طوال اليوم، وأشاد بتواجد الأطقم الطبية وأداء الوحدة المتميز , وحرص على مناقشة المواطنين والاستماع إلى طلباتهم.

كما شملت الجولة، زيارة الوحدة الصحية بمنشأة سلطان بإدارة منوف، حيث تم متابعة تنفيذ برامج التطعيمات وحملات التوعية الصحية، والتأكد من جاهزية الوحدات الصحية لتقديم الرعاية الأولية، وتم مجازاة المتغيبين والمقصرين جزاء مباشر .

وفي الوحدة الصحية بالحامول، تفقد العيادات الخارجية والطوارئ، كما اطمأن على جاهزية الفريق الطبي وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة.

واختتمت الجولة بزيارة مستشفى سرس الليان العام، حيث تم تفقد الأقسام المختلفة مثل الاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية المركزة ورعاية الأطفال , موجها بسرعة إصلاح الأعطال لضمان تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستوى.

وفي ختام الجولة، أكد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف التعاون بين الفرق الطبية والإدارية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، كما شدد على أهمية الحملات التوعوية لتعزيز ثقافة الوقاية والاهتمام بالصحة العامة.