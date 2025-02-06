قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة الرواتب والمعاشات.. خطة الحكومة لتحسين معيشة المواطن
فوربس تدرس عقد المؤتمر السنوي للمؤسسة في العاصمة الإدارية
وزير السياحة يفتتح جناح مصر بمعرض 2025 EMITT فى إسطنبول
ليفربول يبحث عن ريمونتادا أمام توتنهام في كأس كاراباو
بمناسبة اقتراب موعده.. عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2025
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2024
1000 دولار شهريا وانتماء لشركة عالمية.. مبادرة الرواد الرقميون تغير حياة الشباب
بشرى سارة حول انخفاض أسعار السلع.. تراجع ملحوظ على الصعيد العالمي
تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2025 في المدارس .. مواعيد رسمية
هل غيرت الإدارة الأمريكية موقفها بشأن تهجير سكان غزة؟.. خالد عيش يجيب
إعلام أمريكي نقلا عن مستشاري ترامب: ملكية غزة غير قابلة للتطبيق ونتوقع اختفائها
دعاء الصباح .. ردد أفضل أدعية للرزق والفرج وتيسير الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يفتتح جناح مصر بمعرض 2025 EMITT فى إسطنبول

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

افتتح، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا.

وقد شارك في الافتتاح السفير عمرو الحمامي سفير مصر في تركيا، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير حاتم الالفي القنصل العام لمصر في اسطنبول.

ومن جانبه، ثمن شريف فتحي على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض السياحية في تركيا وخامس أكبر المعارض السياحية حول العالم، لافتاً إلى أهمية السوق التركي كأحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة في مصر وخاصة في ظل ما تتمتع به العلاقات المصرية التركية من ازدهار ملموس خلال الفترة الحالية.

وعقب الافتتاح، قام الوزير بجولة في الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وحرص على لقاء مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين في الجناح، حيث تضاعفت مشاركة ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري بالمعرض مع ازدياد الحركة الوافدة وارتفاع الطلب السياحى التركي على المقصد المصري.

وقد أعرب العارضون المصريون عن سعادتهم بالإقبال الكبير الذي يشهده الجناح المصري المشارك بالمعرض من الزائرين.

كما أشاروا إلى تفاؤلهم بما عقدوه من اتفاقيات خلال مشاركتهم في المعرض بما يساهم في تعزيز المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وقد حظى الجناح المصري بإقبال كبير من الزائرين لتصميمه المستوحى من عمارة المعابد المصرية القديمة وما يقدمه من أنشطة تفاعلية تبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة وعرض للأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يقوم شريف فتحي خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق التركي، بجانب عقد مؤتمر صحفي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية.

جدير بالذكر أن السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار استهل زيارته لدولة تركيا بلقاء وزير الثقافة والسياحة التركي، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة.

كما تسلم الوزير عدد 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية. وقام الوزير بجولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، وأجري مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.

السياحة EMITT وزير السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد سيارة بورسعيد

بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد

حالة الطقس

بيان هام عن حالة الطقس الساعات المقبلة .. وتحذير لسكان تلك المناطق

سعر الذهب

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

89 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار رسميًا بالبنوك اليوم الخميس

89 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار رسميًا بالبنوك اليوم الخميس

عارضة الازياء ماري لورد

إجراءات قانونية.. موقف الزمالك من استخدام "تي شيرت" الفريق بمعرض أزياء في ألمانيا

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يرفض الظهور ببرنامج رامز جلال

سامح حسين

بوسترات مسرحية " وحيد في المنزل " لسامح حسين .. شاهد

مو

"مو " يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بأيام

بالصور

بالشعر الأحمر .. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..

للإفطار.. طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى

تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

فوائد الخيار
فوائد الخيار
فوائد الخيار

فيديو

لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية

محمد رمضان

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

تصريحات كولر

كولر يوضح الحقيقة: الترجمة كانت خطأ.. واحترامي للمصريين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد