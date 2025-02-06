إشهار 4 جمعيات تعاونية جديدة بمركزي بلاط والفرافرة بالوادى الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد ، أنه تم إشهار 4 جمعيات تعاونية جديدة بمركزي بلاط والفرافرة في ظل التوسع فى إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة الفلاحين والمزارعين وتسهيل صرف الأسمدة طبقا لمنظومة كارت الفلاح وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى وكافة الخدمات الزراعية.



وقال المرسى ، أن الجمعيات الزراعية التعاونية الجديدة التى تم إشهارها تشمل، جمعية زخيرة بمركز بلاط، وجمعيات ابومنقار، اللواء صبيح، النهضة بمركز الفرافرة، مؤكدا تسليم التابلت والماكينة الخاصة بكل جمعية وذلك لبدء فصل المزارعين في زمام كل جمعية وادراج الاسماء علي منظومة كارت الفلاح للتمكن من صرف الاسمدة الخاصة بهم بداية من الموسم الصيفى القادم.



من جانبه ، أكد محمد فهيم، مدير التعاون الزراعي بالوادى الجديد، أن الجمعيات التعاونية الزراعية تسعي لخدمة المزارعين ووصول الأسمدة لمستحقيها وتسهيل عملية صرف الاسمدة طبقا للمنظومة وجميع مستلزمات الانتاج الزراعى، مشيرا إلى جهود جميع القائمين علي هذا العمل المتميز فى اشهار تلك الجمعيات.

