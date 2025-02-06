سؤال برلماني حول أسباب تأخر إعلان تسعير محصول القمح

حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، من تأخر الحكومة فى الإعلان عن تسعير محصول القمح فى الموسم الجديد، مشيراً الى ضرورة أن تسارع الحكومة فى إعلان سعر توريد محصول القمح وبأسعار مناسبة تحقق هامش ربح مناسبا للمزارعين حتى يقبلوا على زراعة هذا المحصول الاستراتيجى والمهم.

وتساءل " شمس الدين" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره السلبى على الفلاحين ، مؤكداً أن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر على سرعة اتخاذ قراراتهم بالتوسع فى زراعة هذا المحصول خوفاً من تحقيق خسائر مادية.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن إعلان أسعار توريد محصول القمح وبأسعار مناسبة تجعل المزارع المصرى يقبل على زراعته ويحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى والموازنة العامة للدولة فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية لاستيراد الاقماح من الخارج التى تصل الى عشرات المليارات من الجنيهات وتوفير العملة الصعبة وسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستيراد.