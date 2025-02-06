أخبار التوك شو.. أخبارا سارة للمواطنين بشأن زيادة المرتبات.. وهذه أسعار الدولار والعملات الأجنبية

تناولت برامج التوك شو ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 فبراير 2025

نستعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 فبراير 2025، وذلك وفقًا للبيانات المحدثة من البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى باقي البنوك المصرية.



زيادة المرتبات .. الحكومة تعلن أخبارا سارة للمواطنين وضبط الأسعار قبل شهر رمضان

أكد الإعلامي أحمد دياب إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس أنه تم مناقشة حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات، وأن هذا سيكون مع العام المالي المقبل، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الاحتلال يعزز قواته ويواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم الـ11

كشفت الوكالة الفلسطينية للأنباء أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الحادي عشر على التوالي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.



الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين نتيجة عدوان قوات الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وجود 3 مصابين نتيجة عدوان قوات الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



إعلام إسرائيلي: عائلات المحتجزين تؤكد إصرار إدارة ترامب على الإفراج عن ذويهم

كشف إعلام إسرائيلي نقلا عن عائلات المحتجزين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغتهم أنه مصمم على إطلاق سراح ذويهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



أجواء مائلة للبرودة.. حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على أغلب المناطق.



دار الإفتاء تضع روشتة ذهبية للتخلص من عادة السب والشتم

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن طرق فعالة للتخلص من عادة السب والشتم التي ابتلى بها بعض الشباب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية للإقلاع عن هذه العادة السيئة.



أبو الغيط ورئيس وزراء فلسطين: إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس الوزراء الفلسطيني على وجود إجماع عربي راسخ بشأن رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.