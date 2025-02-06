قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يبحث عدد من الملفات مع مجلس أمناء الحوار الوطنى
استشاري : الإلحاح على الصغار في الأكل يؤدي إلى كراهية الطعام
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو والقنوات الناقلة
أخبار الفن| علي قدورة: عمري ما هرجع أغني تاني ..القصة الكاملة لأزمة أصالة وطارق العريان
غزة لأهلها ولن يغادروها.. حماس تطالب بعقد قمة عربية طارئة
مدبولي: مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء لإعادة إعمار قطاع غزة
الاتحاد السكندري يتعاقد مع المهاجم الإيفوارى كرامو كوامي
موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر
الشهابي: الشعب بجميع أطيافه يقف خلف الدولة والقيادة السياسية في مواجهة المخططات الخارجية
صندوق تمويل المشروعات التعليمية يدعم سداد جزء من تكاليف الكتب المدرسية
الجزائر تحذر من استفحال حالة «اللا أمن» و«اللا استقرار» بالمنطقة
قرارات عاجلة تُطبق مع انطلاق الترم الثاني في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. أخبارا سارة للمواطنين بشأن زيادة المرتبات.. وهذه أسعار الدولار والعملات الأجنبية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 فبراير 2025
نستعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 فبراير 2025، وذلك وفقًا للبيانات المحدثة من البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى باقي البنوك المصرية.


زيادة المرتبات .. الحكومة تعلن أخبارا سارة للمواطنين وضبط الأسعار قبل شهر رمضان
أكد الإعلامي أحمد دياب إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس أنه تم مناقشة حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات، وأن هذا سيكون مع العام المالي المقبل، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.


الاحتلال يعزز قواته ويواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم الـ11
كشفت الوكالة الفلسطينية للأنباء أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الحادي عشر على التوالي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.


الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين نتيجة عدوان قوات الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وجود 3 مصابين نتيجة عدوان قوات الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


إعلام إسرائيلي: عائلات المحتجزين تؤكد إصرار إدارة ترامب على الإفراج عن ذويهم
كشف إعلام إسرائيلي نقلا عن عائلات المحتجزين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغتهم أنه مصمم على إطلاق سراح ذويهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.


أجواء مائلة للبرودة.. حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025
أكدت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على أغلب المناطق.


دار الإفتاء تضع روشتة ذهبية للتخلص من عادة السب والشتم
كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن طرق فعالة للتخلص من عادة السب والشتم التي ابتلى بها بعض الشباب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية للإقلاع عن هذه العادة السيئة.


أبو الغيط ورئيس وزراء فلسطين: إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس الوزراء الفلسطيني على وجود إجماع عربي راسخ بشأن رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

الأرصاد الدولار الاحتلال زيادة المرتبات الذهب أخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

سعر الذهب

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

الشيف الشربيني وطليقته وابنها

بيتخانقوا على ملايين ويعرضوا علينا 100 ألف جنيه.. تصريحات مثيرة من أسرة ضحية ابن طليقة الشيف الشربيني

أسعار الدواجن والبيض

تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم .. اعرف الكيلو وصل كام

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية قوية تضرب البلاد

ترشيحاتنا

معلول

إعلامي: معلول سيستمر مع الأهلي لما بعد الموسم الحالي

اليد

غدًا.. انطلاق المرحلة النهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد

محمد صلاح

بند مفاجئ يمهد الطريق أمام عودة "منافس صلاح" للدوري الإنجليزي

بالصور

رقي وأناقة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة الملكة رانيا في الفاتيكان | صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 

أسما إبراهيم تبهر متابعيها بإطلالتها في دبي| صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

«عمري ما هرجع أغني تاني و«التيك توك» بقى شغلة أي حد»|أبرز تصريحات علي قدورة

علي قدورة
علي قدورة
علي قدورة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات عاجلة تُطبق مع انطلاق الترم الثاني في المدارس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

برودة شديدة وأمطار .. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عربية اقتحمت المطعم .. واقعة غريبة في بورسعيد بسبب "غيبوبة سكر"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع سعر الجرام أمس.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد