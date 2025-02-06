غزة لأهلها ولن يغادروها.. حماس تطالب بعقد قمة عربية طارئة

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان تصريحات ترمب مرفوضة قطعا، وغزة لأهلها ولن يغادروها، مطالبا بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير.

وأشار قاسم في تصريحات له الي ان حديث ترامب عن استلام واشنطن لقطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع، مضيفا “لا نحتاج لأي دولة لتسيير قطاع غزة ولا نقبل استبدال احتلال بآخر”.

وقال: رفض مشروع ترامب لا يكفي، ولا بد من وحدة فلسطينية لمواجهة التهجير ونطالب مختلف الأطراف الفلسطينية بوحدة الصفوف لمواجهة مشروع ترمب.

كما طالب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الدول العربية بالتصدي لضغوط ترامب والثبات على مواقفها الرافضة للتهجير.

وختم تصريحاته قائلا: “نطالب الشعوب العربية والمنظمات الدولية بحراك قوي لرفض مشروع ترامب”.