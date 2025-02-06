وزيرة بريطانية: سنعارض محاولة تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة

أكدت وزيرة شئون التنمية الدولية البريطانية أناليز دودز، أن بريطانيا ستعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى بلدان عربية مجاورة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة الحدث فى نبأ لها. وأضافت الوزيرة أمام البرلمان، أنه يتعين ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين، ولا أي تقليص لأرض قطاع غزة.

حماس



أكدت حركة حماس، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفوضة قطعا، مطالبة بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافت حماس: "تصريحات ترامب بشأن استلام واشنطن لغزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع".

وتابعت: " رفض مشروع ترامب لا يكفي، ولا بد من وحدة فلسطينية لمواجهة التهجير، ونطالب مختلف الأطراف الفلسطينية بوحدة الصفوف لمواجهة مشروع ترامب".