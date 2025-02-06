جروس في ورطة قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

أزمة حقيقية تواجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا، الجمعة، في الدوري، على ملعب استاد السلام، في إطار مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.

ويواجه جروس مأزقًا كبيرًا قبل اللقاء بسبب غياب خمسة من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، وهم حمزة المثلوثي، الذى أجرى أخيرًا عملية الرباط الصليبي فى ألمانيا، وعبدالله السعيد، الذي يخضع لتدريب تأهيلي، وعمر جابر الظهير الأيمن، وكذلك الثنائي محمد شحاتة، لاعب خط وسط الفريق، ومحمود الونش، الذى تعرض لوعكة صحية أمس.

وكان الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة الماضي، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري، وسجل أهداف الفريق السماوي فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل.

