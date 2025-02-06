بعد هدفه أمام بتروجيت.. إمام عاشور ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري

نجح لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، في الانفراد بصدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تسجيله هدفًا في شباك فريق بتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

سجل إمام عاشور هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 15 من المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في صدارة قائمة الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري المصري

إمام عاشور (الأهلي): 7 أهداف

ناصر منسي (الزمالك): 6 أهداف

فيستون ماييلي (بيراميدز): 5 أهداف

عمرو ناصر (فاركو): 5 أهداف

أسامة فيصل (البنك الأهلي): 4 أهداف

محمود زلاكا (البنك الأهلي): 4 أهداف

محمد بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف

جودوين أوكاري (طلائع الجيش): 4 أهداف

سجل أهداف إمام عاشور