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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
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ما طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي وما موعد الصرف لشهر فبراير الجاري ؟ كثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يهتمون بمعرفة طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي إلكترونيًا، لمعرفة ما إذا كان المعاش ساريًا، أو متجمدًا، أو موقوفًا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

هنا نرصد في هذا التقرير طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الصحيحة، وموعد صرف معاش فبراير 2025: 

يمكنك التحقق من حالة معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الخطوات التالية: 

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو زيارة رابط الاستعلام عن المعاش مباشرة من هنـــــا.

2. الضغط على خيار «الاستعلام عن نتيجتك» أعلى يسار الصفحة.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص.

4. الضغط على زر «استعلام».

5. ستظهر حالة المعاش الخاصة بك، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

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طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025 سيبدأ في 15 فبراير 2025، وهو الموعد الثابت لصرف المعاشات كل شهر.

موعد زيادة معاش تكافل وكرامة

حتى الآن، لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن أي زيادات رسمية لمعاش تكافل وكرامة خلال شهر فبراير 2025، لذلك يستمر صرف المعاش بنفس قيمته الحالية دون تغييرات.

تفاصيل زيادة المعاشات للمؤمن عليهم 2025

اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمؤمن عليهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، على النحو الآتي:

الحد الأدنى للمعاشات: ارتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا.

الحد الأقصى للمعاشات: ارتفع من 10، 080 جنيهًا إلى 11.600 جنيهًا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات 2025

تُطبق هذه الزيادة على جميع الموظفين المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم بداية من 1 يناير 2025.

تحديث البيانات للاستفادة من معاشات تكافل وكرامة

لضمان استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة أو الاستفادة من أي زيادات مستقبلية، يُفضل تحديث بياناتك بشكل دوري ومتابعة الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.

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