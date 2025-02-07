أخبار المنيا| افتتاح مشروع تطوير قرية بني سليم.. تسليم 34 منزلا ومشروعا تنمويا.. وبحث 75 طلبا للأهالي

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم.. فقد افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مشروع تطوير قرية بنى سليم ويسلم 34 منزلاً ومشروعاً تنموياً صغيراً ضمن مبادرة "بداية"، ويدعم تنشيط السياحة أولوية قصوى لتحقيق التنمية المحلية، ويبحث 75 طلبًا في لقاء خدمة المواطنين، ويوافق على مشروعات رصف وإنارة وتعليم وفرص عمل للشباب.

محافظ المنيا: دعم وتنشيط السياحة أولوية قصوى لتحقيق التنمية المحلية.

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على اهتمام الدولة بدعم وتنشيط القطاع السياحي، مشيرا ًإلى أن المنيا تمتلك إرثاً حضارياً وتاريخياً فريداً يجعلها مقصداً مميزاً للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأكد اللواء كدواني على الجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع الثقافي والسياحي، مشيراً إلى أن أعمال استكمال إنشاء المتحف الأتوني تجري حالياً ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في المنيا بعد توقف دام أكثر من 22 عاماً، وذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء وتطوير المتاحف الكبرى بهدف تعزيز مكانة مصر الثقافية على الصعيد العالمي ودعم السياحة الأثرية.

محافظ المنيا يفتتح مشروع تطوير قرية بنى سليم ويسلم 34 منزلاً ومشروعاً تنموياً صغيراً

وسط فرحة عارمة من أهالي قرية بني سليم بشوشة فى مركز سمالوط، قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا صباح اليوم الخميس بتسليم 17 منزلاً مُعاد تأهيلها وإعمارها وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وبالتعاون بين جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى، وشركة مصر للبترول، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية” الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

وفي تصريحاته، أكد محافظ المنيا على أهمية العمل المشترك بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطن، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة.



لقاء خدمة المواطنين بالمنيا يبحث 75 طلبًا ويوافق على مشروعات رصف وإنارة وتعليم وفرص عمل للشباب

تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، استعرض الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ 75 طلبا للأهالى خلال لقاء خدمة مواطنى مدينة المنيا، وذلك في إطار جهود تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الشكاوى والمطالب التي شملت استكمال مشروعات البنية التحتية، ورصف الطرق، وتوصيل المرافق، وتحسين خدمات التعليم والصحة، إلى جانب دعم منظومة الإنارة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي. كما تم الاستماع إلى مطالب أهالي قرية صفط الشرقية، والتي تضمنت استكمال مشروع الصرف الصحي، ورصف مدخل القرية الرئيسي.



تحت شعار " اعرف بلدك".

جامعة المنيا تشارك في ملتقي متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بالوادي الجديد.



شاركت جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، في الملتقي الاول لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بحضور وفود 14 جامعة وذلك بمحافظة الوادي الجديد تحت شعار " اعرف بلدك" والذي نظمته وزارة التضامن وجامعة الوادي الجديد برعاية الدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، واشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والاعلام والمشرف العام علي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.