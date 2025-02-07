مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني: الشعب المصري المزود الأساسي لسكان غزة من الاحتياجات الأساسية

قال الدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، إننا لدينا ثقة كبيرة في الموقف المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف الدكتور محمود أبو الرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: المصريين هم المزود الأساسي للاحتياجات الأساسية لسكان غزة".

وأشار: "تنسيق المواقف بين الحكومة الفلسطينية والقيادة المصرية على أعلى مستوى، لأن المستهدف ليست القضية الفلسطينية وإنما تستهدف الأمن القومي المصري ومحاولات لتغيير طبيعة المنطقة".

وأكد الدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني،: "الشعب المصري هو المزود الأساسي لسكان غزة من الاحتياجات الأساسية".