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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة تعاين حادث انهيار عمارة المحلة ونقل 4 مصابين للمستشفى.. صور

انهيار منزل المحلة
انهيار منزل المحلة
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد ثروت مدير نيابة ثان المحلة توجيهاته العاجلة إلي معاونيه بتشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع انهيار سقف الطابق الرابع لعمارة سكنية، بسبب مخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

كما وجهت النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث والاطمئنان على صحة المصابين وسماع أقوال شهود عيان فضلا عن ضبط والتحفظ علي صاحب العقار المنكوب.

شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل إصابة 4 عمال بكدمات وسحجات في حادث انهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام. 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بانهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء بنطاق منطقة السبع بنات بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام.

في المقابل شكلت لجنة من الإدارة الهندسية بنطاق حي ثان المحلة بناءا على توجيهات محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي لمعاينة العمارة سكنية تحت الانشاء والتأكد من وجود رخصة بناء من عدمه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المحلة انهيار منزل محافظ الغربية النيابة العامة إنقاذ 4 ضحايا

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