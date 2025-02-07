تامر عبد الحميد: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليا

تحدث تامر عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق، عن فوز الأهلي ضد بتروجيت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليا بعد ما يقدمه مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"سيد عيد لعب بشكل مفتوح أمام الأهلي ودة من وجهة نظري خطأ، بتروجت فريق كبير وسيد عيد إضافة كبيرة للمدربين المصريين في الدوري المصري رغم أنه فشل في إيقاف خطورة إمام عاشور اليوم".

وأكمل:" إدارة الأهلي توفر كل شئ للفريق والجمهور، ومن وجهة نظري وسام أبو علي أفضل من جراديشار".

واختتم حديثه قائلًا:"سيراميكا كليوباترا يقدم مستويات جيدة ولكن الأداء تراجع في آخر مباراتين وغياب قندوسي وزلاكا أثر على أداء سيراميكا في آخر مباراتين".