الأهرام: فكرة الإدارة الأمريكية بإخلاء قطاع غزة خيالية ويرفضها العالم

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الفكرة التي طرحوها قبل أيام، في الإدارة الأمريكية بإخلاء قطاع غزة من ساكنيه خيالية، وأعلنت معظم دول العالم رفضها، مشيرة إلى أن ما تقدمه مصر من أفكار في هذا الشأن يتمركز حول أن إعمار غزة وأهلها مقيمون بها، يضمن الحق الأصيل لهم في وطنهم الذي لا يحق لكائن من كان منازعتهم فيه.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (حتمية البدء في إعمار غزة)- أن مصر أوضحت أن الواقعية والعدالة والمشروعية تحتم إعادة الإعمار وأصحاب الأرض يعيشون فيها لا بأن يتم طردهم وتشريدهم هنا وهناك.

وتابعت: "لم يسبق في التاريخ أن طرح أحد فكرة إخراج شعب من أرضه بشكل مؤقت لإعادة إعمار هذا المكان ثم إعادة هذا الشعب إلى أرضه. إن هذا التفكير أقل ما يقال عنه إنه غير منطقي، وغير عملي، بل وينطوي على ظلم شديد غير مسبوق".

وأشارت إلى أن المتابع لما يدور بالعديد من الدول العربية الآن سوف يلحظ أن مصر لديها خبرة متراكمة في موضوع الإعمار هذا، وها هي الشركات المصرية العملاقة تنهض بمهمة الإعمار في العراق وليبيا، وبالتالي فهي الأكثر قدرة على إعمار القطاع، إن المعنى هنا هو أن التعجيل بإعمار غزة، وأهلها فيها، سوف يجنب المنطقة ويلات لا يتصورها أحد، وستدفع الدول الكبرى من مصالحها بالمنطقة الكثير.

وأوضحت أن دولا كثيرة في العالم تعرضت للتدمير التام في الحرب ثم قامت بإعادة الإعمار دون الحاجة لطرد سكان هذا البلد أو ذاك من أرضهم ووطنهم، والمثال على ذلك اليابان التي تعرضت فيها هيروشيما وناجازاكى للسحق التام بالقنابل الذرية، وكذلك ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ويوغوسلافيا بعد حرب البلقان الأخيرة، وغيرها.

