ميدو يفجر مفاجأة بشأن رحيل جروس عن تدريب الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول رغبة النادي في رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

كما تطرق ميدو إلى موقف مصطفى محمد من العودة للزمالك، وأوضح حقيقة ما تردد حول رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا.

دعم مجلس الزمالك لجروس:

أكد ميدو في تصريحات تلفزيونية أن مجلس إدارة الزمالك يدعم كريستيان جروس بشكل كامل، واصفًا إياه بأنه "أسطورة من الأساطير الذين دربوا الزمالك".

وأشار إلى أن جروس تولى مهمة تدريب الفريق في توقيت صعب، وأنه سيستمر في قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

موقف مصطفى محمد من العودة للزمالك:

تحدث ميدو أيضًا عن وضع مصطفى محمد، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة مع ناديه الحالي نانت الفرنسي، وأن عودته إلى الزمالك في الوقت الحالي "صعبة".

وأوضح أن اللاعب يعيش فترة جيدة مع فريقه الحالي، مما يجعل عودته للقلعة البيضاء غير مرجحة في المدى القريب.

حقيقة أنباء التعاقد مع جيلسون دالا:

نفى ميدو صحة التصريحات التي أطلقها رئيس نادي الوكرة القطري بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا.

وأكد أن النادي القطري هو من عرض إعارة دالا مجانًا بعد خروجه من قائمة فريقه، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب، وأضاف أن بعض الأندية تستخدم اسم الزمالك لتسويق لاعبيها.