قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان.. والمزايا الأكبر بالميزانية الجديدة
رئيس وزراء إسرائيل السابق: غزة فلسطينية ولا نملكها
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مستقبل غزة مع إسرائيل و3 دول عربية
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في الصناعة والنقل
خرق جديد.. قوات الاحتلال تقصف منطقة تبنا في البيسارية بلبنان
المرشد الإيراني مهددا أمريكا: الرد سيكون بالمثل
دولة عربية تطلب 5 أطباء تخصص جلدية وتجميل براتب 4000 دولار شهرياً
تطورات الحالة الصحية لطاقم لانش سياحي بعد نجاتهم من الغرق
كيف تحمي حسابك في البنك من الاختراق؟
مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: السلام خيار استراتيجي.. ومصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي
أحمد حسن يثير قلق جمهور الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور
أول بيان من الجنائية الدولية ردا على عقوبات ترامب ضدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن رحيل جروس عن تدريب الزمالك

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول رغبة النادي في رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

 كما تطرق ميدو إلى موقف مصطفى محمد من العودة للزمالك، وأوضح حقيقة ما تردد حول رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا.

دعم مجلس الزمالك لجروس:

أكد ميدو في تصريحات تلفزيونية أن مجلس إدارة الزمالك يدعم كريستيان جروس بشكل كامل، واصفًا إياه بأنه "أسطورة من الأساطير الذين دربوا الزمالك"

وأشار إلى أن جروس تولى مهمة تدريب الفريق في توقيت صعب، وأنه سيستمر في قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

موقف مصطفى محمد من العودة للزمالك:

تحدث ميدو أيضًا عن وضع مصطفى محمد، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة مع ناديه الحالي نانت الفرنسي، وأن عودته إلى الزمالك في الوقت الحالي "صعبة".

 وأوضح أن اللاعب يعيش فترة جيدة مع فريقه الحالي، مما يجعل عودته للقلعة البيضاء غير مرجحة في المدى القريب.

حقيقة أنباء التعاقد مع جيلسون دالا:

نفى ميدو صحة التصريحات التي أطلقها رئيس نادي الوكرة القطري بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا

وأكد أن النادي القطري هو من عرض إعارة دالا مجانًا بعد خروجه من قائمة فريقه، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب، وأضاف أن بعض الأندية تستخدم اسم الزمالك لتسويق لاعبيها.

الزمالك ميدو جروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

المرتبات والمعاشات.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

جريمة قتل بالبحيرة

خنقته بإيديها .. أم تنهي حياة طفلها بالبحيرة ثم تتخلص من نفسها.. الأسباب والتفاصيل

كوتيسا

بسبب قيد علي معلول.. قرار جديد من الأهلي

زيزو

توقف مفاوضات الزمالك مع زيزو لتمديد عقده .. وعرض ليبي مفاجئ

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلي سعر جرام ذهب اليوم 7-2-2025

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

إسعاف

مدير مستشفيات غزة: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات الطبية

فلسطين

الخارجية اللبنانية: حل الدولتين الحل الأوحد لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم

طارق فهمي

أستاذ علوم سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات تهجير الفلسطينيين

بالصور

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد