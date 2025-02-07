وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

شهدت قرية بقطارس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية حادثة مأساوية، حيث توفيت طفلتان شقيقتان بعد تناولهما وجبة سريعة التحضير فاسدة تم شراؤها من أحد المحلات.





بدأت الواقعة عندما قامت الأم بتحضير الوجبة لابنتيها، ملك، 7 سنوات، ومروة، 5 سنوات، وبعد وقت قصير، أصيبتا بآلام حادة في المعدة.



تم نقلهما إلى مستشفى أجا في محاولة لإنقاذهما، إلا أنهما فارقتا الحياة بعد وقت قصير.



وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو تناولهما وجبة غذائية فاسدة تحتوي على مواد سامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الحادثة أثارت غضب الأهالي، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على الأغذية حفاظًا على صحة الأطفال.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.