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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية .. تكثيف أعمال النظافة ورفع 445 طن مخلفات

حملات نظافة
حملات نظافة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا،.

 أوضح أنه تم خلالها رفع 420 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، ورفع 25 طن أتربة من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية.

 تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

أوضح محافظ الدقهلية أنه تم توفير زي موحد للعمال، للحماية من مياه الأمطار وبرودة الجو، وتوفير الأمن والسلامة المهنية لهم، وأكد على ضرورة استمرار متابعة أعمال شركات النظافه المكلفة بكنس الشوراع والجمع المنزلي، والتي بلغت أربع شركات ووصل إجمالي العمالة التي تعمل على مدار ثلاث ورديات بمدينة المنصورة وطلخا حوالي 1000 عامل على مدار اليوم، في إطار إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الخدمة المقدمة.

وأكد المحافظ على المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وقد كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة القائمة على كنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا، واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على مكتسبات حملات النظافة المستمرة والمستوى الذي وصلت إليه.

الدقهلية حملات محافظ نظافه

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