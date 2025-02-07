زاخرة بالحقد .. حزب الله يشن هجوما لاذعا على مبعوثة واشنطن للشرق الأوسط

شن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، يوم الجمعة هجوما لاذعا على نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، بعد تصريحاتها من داخل القصر الجمهوري في بعبدا بشأن إسرائيل وحزب الله.

ووصف حزب الله؛ أورتاجوس بأنها "زاخرة بالحقد" وتتدخل بالسيادة اللبنانية، بعدما أدلت بتصريحات مناهضة له خلال زيارة إلى بيروت.

ووجهت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، رسائل شديدة اللهجة إلى حزب الله، سواء عسكريا بادعاء "هزيمته على يد إسرائيل"، أو سياسيا بالدعوة إلى عدم إشراكه في الحكومة الجديدة ونزع سلاحه.

وقال النائب محمد رعد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل "حزب الله" في البرلمان اللبناني: "ما صرحت به المبعوثة الأمريكية زاخر بالحقد، وينم عن انعدام المسؤولية، ويعد تطاولا على مكون وطني في لبنان".

وأضاف رعد في بيان، أن "تصريح أورتاغوس يعد تدخلا سافرا في السيادة اللبنانية، وخروجا عن كل اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات ‏العلاقات الدولية".

وزارت أورتاجوس القصر الجمهوري في مدينة بعبدا اللبنانية، وأكدت أن الولايات المتحدة تعارض مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية، بعد هزيمته في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، وأضافت: "لا يتعين أن يكون حزب الله جزءاً من الحكومة اللبنانية".

وأشارت المبعوث الأمريكية إلى التزام واشنطن بأن يكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من جنوب لبنان في الموعد المحدد وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضحت بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا: "الزيارة الأولى لي خارج الولايات المتحدة هي للبنان وممتنة للرئيس عون والحكومة وهناك عدد كبير من الجالية اللبنانية في أمريكا"، مضيفة: "نقلت للرئيس عون أنني لم أرَ هذه الحماسة بشأن مستقبل لبنان من قبل وهذا مهم".