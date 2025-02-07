"الذكاء الاصطناعي بين الاستفادة والمخاطر".. ندوة بحزب التجمع في الدقهلية

قرر اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع بالدقهلية بقيادة اكرم جلال امين شباب الحزب، تنظيم ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي بين التحديات والمخاطر ضمن حملة يقودها اتحاد الشباب التقدمي لرفع حالة الوعى لدى الشباب وايضا للمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية بمشاركة الاتحاد النسائي بقيادة شيماء حماقي امينة المرأة بالدقهلية تحت رعاية محمد الطنبولي امين عام المحافظة.

وحاضر بالندوة احمد الجميل المحامي والخبير بالجرائم الالكترونية، واستعرض خلال الندوة مفهوم الذكاء الاصطناعي ومحاوره وكيفية الاستفادة منه، وأشار الى دور الدولة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وانه تم تطبيقه بحياة كريمة معربا عن حجم الميزانيات التي صرفت من اجل الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي.

واستعرض خلال الندوة المخاطر والمخاوف التي قد تؤثر على مجتمعنا من خلال الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي.

وأشارت شيماء حماقي امينة المرأة بالدقهلية الى دور الاسرة المصرية في الحفاظ على الابناء من الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي وأن يكون الابوان على دراية كاملة بما يقوم به الابناء داخل هذا العالم.

ودعت الى عمل حملة توعية للاسر المصرية من مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على الاجيال القادمة.

وأشار اكرم جلال امين شباب الحزب بالدقهلية الى خطورة مثل هذه البرامج على الامن القومي المصري واعتبار اختراق الافكار مثل اختراق الحدود والمحافظة على عقول الشباب بالتوعية المستمرة اصبح واجبا وطنيا للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وأن هدف العدو الان ان يجعل الشباب غير قادر على حمل السلاح.

وأشار الى ان برامج الذكاء الاصطناعي مهمة جدا ولكن لا يمكن السيطرة عليها من الافكار التي ربما تدفع بالمجتمع والشباب الى الانخراط في افكار هدامة.. ودعا الدولة المصرية الى الاسراع في تنفيذ برامج ذكاء اصطناعي ومواقع تواصل اجتماعي بديلة لمثل هذه التي نراها في حياتنا اليومية .