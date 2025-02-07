شاهد | الاعتداء على سيارة نتنياهو قرب البيت الأبيض

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لرشق سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبيض، قرب البيت الأبيض أمس الخميس.

وجاء ذلك خلال عودة نتنياهو من الكونجرس الأمريكي بعد عقد عدد من الاجتماعات، في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وكان أول مسئول دولي كبير يلتقي الرئيس دونالد ترامب، بعد تنصيبه في العشرين من يناير الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي بين ترامب ونتنياهو، فجر الرئيس الأمريكي مفاجأة مدوية بقوله إنه يعتزم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفرض السيطرة الأمريكية عليه.

وتسببت تصريحات ترامب في غضب مصري وعربي وعالمي كبير، ما دعا الرئيس الأمريكي إلى التخفيف من تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني.

وقال ترامب إنه لا داعي للعجلة بشأن خطته حول قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى إرسال قوات أمريكية إلى القطاع.