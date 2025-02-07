هوكي الشرقية يتوج ببطولة إفريقيا للمرة الـ 28 في تاريخه

توج فريق هوكي الشرقية ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ28 في تاريخه، بالفوز على مصنع الطائرات بنتيجة 5-3 في الشوت أوت.

ومن جانبه فقد تقدم الدكتور "محمود عبدالعظيم "وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، بالتهنئة لمجلس ادارة نادى الشرقية ، وقطاع قطاع الهوكى بالنادى لاعبين وجهاز فني وإداري ، لحصولهم على البطولة الافريقية للهوكي رقم 28.

وحرص الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة علي تشجيع الفريق قبل اللقاء وأكد علي لاعبي الفريق علي الفوز لتمثيل مصر ومحافظة الشرقية تمثيلا مشرفا والمضي قدما نحو تحقيق البطولة والاحتفاظ باللقب ليسطر فريق الشرقية رقما قياسيا في تحقيق البطولات .

رافق الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة الدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة الشباب والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة.