الرئيس الأمريكي: سنقيم علاقات مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقيم علاقات مع كوريا الشمالية، مشيدًا بعلاقته الشخصية مع زعيم البلاد كيم جونج أون.

وأدلى ترامب بتصريحاته وهو يقف بجانب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي رحب بمشاركة الولايات المتحدة مع بيونج يانج ووصفها بأنها "إيجابية"، بحسب ما أوردته صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع إيشيبا في البيت الأبيض: "سنقيم علاقات مع كوريا الشمالية، مع كيم جونج أون، لقد كنت على وفاق معهم بشكل جيد للغاية".

عقد ترامب قمتين مع كيم خلال ولايته الأولى، في فيتنام وسنغافورة، لكنه فشل في تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ومع ذلك، تفاخر ترامب بأن كيم أرسل له "رسائل حب"، كمثال على علاقتهما العميقة.

"وأوضح ترامب "كانت لدينا علاقة جيدة وأعتقد أنها ميزة كبيرة للجميع أنني أتفق معه، وهذا أمر جيد، وليس سيئًا".

وقال إيشيبا إنه "سيكون رائعًا" إذا استطاع ترامب تقديم المساعدة في تحريك كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي، ودعا بيونج يانج إلى إعادة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في أواخر السبعينيات.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني أنه "الآن بعد أن عاد ترامب إلى السلطة، أعتقد أنه سيكون رائعًا إذا تمكنا من التحرك نحو حل القضايا مع كوريا الشمالية".