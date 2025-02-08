One UI 7 يثير استياء مستخدمي سامسونج.. تأخيرات ومشاكل أمنية

تعد سامسونج واحدة من أكثر الشركات تميزًا في عالم الهواتف الذكية، بفضل ميزاتها القوية وواجهة One UI التي توفر تجربة استخدام سلسة.

ومع ذلك، يبدو أن تحديث One UI 7 لم يحقق النجاح المتوقع، خاصة على هاتف Galaxy S25 Ultra والأجهزة الأقدم. إليك كل ما يجري مع سامسونج حاليًا.

تحديث One UI 7.. غياب الدعم للأجهزة الأقدم؟

رغم أن سلسلة Galaxy S25 الجديدة تأتي مع One UI 7 مثبتًا مسبقًا، لم تصدر سامسونج أي إعلان رسمي بشأن إتاحة التحديث للأجهزة الأقدم، مثل سلسلة Galaxy S24.

أثار هذا الصمت قلق العديد من المستخدمين الذين يشعرون بعدم اليقين بشأن مستقبل هواتفهم وما إذا كانوا سيحصلون على الميزات الجديدة أم لا.

خيبة أمل بين المستخدمين وتأخر التحديثات

المستخدمون يعبرون عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات التقنية، حيث يشكون من عدم وضوح خطة سامسونج، وتأخر التحديثات، واستمرار وجود مشكلات في البرمجيات.

في المقابل، توفر شركات مثل جوجل وآبل تحديثات منتظمة وسريعة، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.

مشاكل في تطبيق One UI Home

من أبرز المشكلات التي ظهرت مع One UI 7 هي عدم استقرار تطبيق One UI Home، المسؤول عن تنظيم الشاشة الرئيسية.

أبلغ بعض المستخدمين عن اختفاء الأيقونات، وإعادة ترتيب التطبيقات تلقائيًا، وصعوبة التنقل بين الشاشات.

تحذيرات لمستخدمي النسخة التجريبية من One UI 7

حذرت سامسونج المستخدمين الذين شاركوا في برنامج One UI 7 Beta من احتمال فقدان البيانات أو عدم استقرار أجهزتهم إذا لم يتبعوا خطوات معينة قبل الترقية إلى النسخة المستقرة.

تأخير في تحديثات الأمان وتهديدات أمنية خطيرة

تم إطلاق Galaxy S25 Ultra في 22 يناير 2025، لكنه لا يزال يعمل على تحديث أمان ديسمبر 2024، مما يجعله عرضة للثغرات الأمنية.

أحد أخطر التهديدات الأمنية في تحديث أندرويد لشهر فبراير 2025 هو ثغرة يوم الصفر (CVE-2024-53104)، والتي استغلها المخترقون لاستهداف أجهزة أندرويد عبر التلاعب بإطارات الفيديو، مما قد يؤدي إلى انهيار الذاكرة.

رغم سرعة سامسونج عادةً في التعامل مع هذه التهديدات، لم تقم الشركة بإصلاح هذه المشكلة في تحديث فبراير 2025، مما يثير تساؤلات حول فعالية استجابتها الأمنية.

أهداف المبيعات على حساب رضا المستخدم؟

تهدف سامسونج إلى بيع 40 مليون وحدة من Galaxy S25، ولكن يبدو أن تركيزها على المبيعات قد أثر على رضا المستخدمين.

إذا لم تعالج الشركة المشكلات الحالية بسرعة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على سمعتها في تقديم دعم برمجي مستدام وفعّال.

سامسونج بحاجة إلى تصحيح المسار

رغم المشكلات الحالية، لا يزال لدى سامسونج فرصة لاستعادة ثقة مستخدميها من خلال:

التواصل بشفافية حول خطط التحديث للأجهزة الأقدم.

تسريع تحديثات الأمان لحماية المستخدمين من الثغرات الخطيرة.

اختبار البرمجيات بشكل أفضل قبل إطلاق التحديثات رسميًا.