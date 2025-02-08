نصر إبراهيم: الفوز على الإسماعيلي بداية رائعة لـ جهاد وحسام مع الزمالك

أشاد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، بمشاركة الثنائي المنضم حديثا أحمد حسام ومحمود جهاد وذلك أمام الإسماعيلي.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "بداية رائعة لمحمود جهاد وأحمد حسام مع الزمالك أمام الإسماعيلي، والفوز على الدراويش كان مهما للغاية من أجل استعادة الثقة".

وأضاف: "الفوز على الإسماعيلي كان يهم الجهاز الفني أكثر من تقديم أداء جيد والدوري هذا الموسم صعب للغاية والمباريات كلها صعبة على جميع الأندية".

وأوضح: "من الوارد أن يتعرض الفريق للخسارة ولكن الأهم هو أن يتحمل اللاعبين لأنه الدوري هي بطولة النفس الطويل".

بهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبيراميدز المتصدر. في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر، مواصلاً معاناته بعد تلقيه الخسارة السادسة هذا الموسم.