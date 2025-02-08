جامعة بورسعيد تواصل تدريب الطلاب بالشركات والمصانع المتميزة

تواصل جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صالح من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة للأسبوع الثاني على التوالي تدريب 39 طالب وطالبة من طلاب الجامعة لدى مجموعة من الشركات والمصانع المتميزة ببورسعيد.



وشهد الاسبوع الثاني تدريب 14 طالب بمصانع لوتس للملابس الجاهزة وتعرفوا على صناعة الملابس الجاهزة والإدارات المختلفة الخادمة لها وخطوط الانتاج وأقسامه المختلفة.



كما شهد الاسبوع الثاني تدريب 20 طالب وطالبة بمصانع بشركة AUCL للملاحة على برنامج مكثف يتناول مباديء اللوجستيات وطرق السداد وتكنولوجيا الكارجو.

و تدرب خمسة طلاب وطالبات بشركة انمار للملاحة وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع في برنامج تدريبي يتناول تمويل وضمان الصادرات والشحن والنقل.



بدأت اجراءات التدريب بالإعلان عن الفرص التدريبية ثم تم اعداد الطلاب المتقدمين لهذه الفرص من خلال مجموعة من ورش العمل والجلسات الفردية لنقد السيرة الذاتية و الالمام التام بمتطلبات التدريب والجاهزية التامة لهذه الفرص.



وقد أثنى الطلاب على اتاحة هذه الفرص و مردودها الهام على فهم طبيعة العمل بالمؤسسات المختلفة مما يسهل عملية اختيار مجال العمل بدقة عقب التخرج.



ومن ناحية اخرى اثنى رئيس جامعة بورسعيد على هذا التعاون المثمر مع الشركاء من رجال الصناعة والأعمال لتحقيق الفائدة القصوى لطلاب الجامعة



و اعرب رئيس جامعة بورسعيد عن تقديره للدور الهام الذى يقوم به المركز الجامعى للتطوير المهنى برئاسة الدكتورة هبه يوسف سليمان مدير المركز وفريق العمل معها ومواصلة نجاح المركز فى تدريب دفعات متتالية من ابنائنا الطلاب ميدانيا فى كبرى الشركات والمصانع المتميزة والتى تساهم فى ربط التعليم بالصناعة واعداد خريج مؤهل علميا وعمليا لسوق العمل المحلى والدولى