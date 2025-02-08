خالد بيبو: لم يتم توقيع عقوبات ضد علي معلول في الأهلي

كشف خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن عدم توقيع أي خصومات مالية على علي معلول لاعب الفريق من مستحقاته المالية خلال مشواره داخل النادي.

وقال خالد بيبو، في تصريحات تليفزيونية: "معلول يعد رمزًا للالتزام والاحترام داخل غرفة ملابس الفريق وهو ما جعله يحظى بثقة إدارة النادي، ولم يتم خصم أي جنيه من مستحقاته".

وكان قد أكد علي معلول أن جماهير الأهلي كانت تنتظر الفريق بعد الفوز على الزمالك في نهائي القرن، حيث استقبلتهم بالهتافات للمطالبة بالفوز بكأس مصر.

كما تحدث عن تفاصيل طريفة طريفة أخرى فهو من أكثر اللاعبين حصولًا على القمصان من النادي ليقوم بتوزيعها على الجماهير، مشيرًا إلى أن حسين الشحات يقوم بالأمر ذاته.