جراديشار أرفع له القبعة.. الحضري يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن صفقات القلعة الحمراء خلال موسم اانتقالات الشتوية.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي تعاقد مع هذه الصفقات ليثبت أنه يلعب على الفوز بكل البطولات وأهمها كأس العالم للأندية”.

وتابع: “مصطفى العش، لاعب كويس، وبن شرقي، مينفعش تقييمه فهو لاعب سوبر، وجراديشار ارفعله القبعة، وبقول لتريزيجيه خليك غبي لانك بتكسر الدنيا”.

الأهلي سيطلب من اتحاد الكرة طاقم أجنبى للقمة أمام الزمالك



من جانب اخر، كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن ادارة النادي ستتقدم اليوم بطلب الى اتحاد الكرة لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري .

ويرغب النادي الأهلي فى تعيين طاقم أجنبى فى ظل شكوى النادي من بعض القرارات التحكيمية فى المباريات الأخيرة .

وفى حالة تقدم الأهلي سيكون مطالبا بسداد كافة المستحقات المالية لاحضار طاقم أجنبى لإدارة المباراة .