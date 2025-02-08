أفضل من كروم.. مايكروسوفت تضلل المستخدمين الراغبين في إزالة متصفح Edge

في خطوة جديدة لإبقاء المستخدمين مرتبطين بمتصفح إيدج، أطلقت مايكروسوفت صفحة دعم رسمية بعنوان “كيفية إلغاء تثبيت Microsoft Edge“، ولكن عند تصفحها ستلاحظ أنها لا تتضمن أي معلومات حول إزالة Edge من أنظمة ويندوز.

وعبر صفحة الويب "كيفية إلغاء تثبيت Microsoft Edge"، تسلط مايكروسوفت الضوء على مزايا إيدج، بما في ذلك ميزات مثل Microsoft Widgets أو Copilot Chat أو Bing Search، إلى جانب مقارنة مفيدة مع Chrome، كمحاولة للتقليل من شأن متصفح جوجل، وإقناع المستخدمين بأن إيدج هو الأفضل.

وبدلا من تقديم طريقة مباشرة لإزالة المتصفح، تبدأ الصفحة برسالة تسأل المستخدم عن كونه راغبا حقا في إلغاء تثبيت Edge، ثم تستعرض قائمة طويلة من مزايا المتصفح، مثل التكامل مع روبوت الذكاء الاصطناعي Copilot، وأداة التصميم Designer، ومساعد التسوق، وميزة القراءة بصوت عال.

ولا تذكر الصفحة أي متصفح آخر باستثناء جوجل كروم، مما يوضح أن الهدف الأساسي هو منع المستخدمين من الانتقال إلى المتصفح الذي يعد أكثر المتصفحات انتشارا في العالم.

Microsoft Edge

وتدعي مايكروسوفت في الصفحة أن إيدج هو المتصفح الوحيد الذي يقدم تجربة Copilot مدمجة، مع أن أدوات الذكاء الاصطناعي هذه تعمل في كافة المتصفحات.

وأشارت مايكروسوفت إلى مزايا الأمان في المتصفح، مثل SmartScreen و Password Monitor، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إذ تدعي أن Edge يمنح المستخدمين 25 دقيقة إضافية من عمر البطارية مقارنة بمنافسه كروم من جوجل.

ومع أن الصفحة تحمل عنوان “كيفية إلغاء تثبيت Microsoft Edge”، فإنها لا تحتوي على أي تعليمات حول كيفية حذفه فعليا.

وما يزيد الأمر سوءا، أن مايكروسوفت لا تذكر أن المتصفح لا تمكن إزالته إلا داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أجبرت مطورة ويندز على منح المستخدمين حرية الاختيار، أما في بقية أنحاء العالم، فلا يمكن إلغاء التثبيت إلا باستخدام أدوات خارجية.

ويأتي هذا بعد الجدل الأخير حول خداع محرك بحثها “بينج” المستخدمين عبر التنكر في شكل جوجل لجذب المزيد من عمليات البحث، وبعد موجة انتقادات، تراجعت مايكروسوفت عن ذلك التصميم المضلل.