نادي الأسير الفلسطيني يكشف توزيع المعتلقين المقرر الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، يوم السبت عن توزيع الأسرى الفلسطينيين الذين سيتحررون اليوم في الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت أنه سيجري إطلاق سراح 183 أسيراً فلسطينيا من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.

وأوضحت في بيان أن توزيع الأسرى الذين سيتحررون اليوم في الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في الصفقة 183 أسيرا.

42 من الضفة الغربية.

ثلاثة مقدسيين.

27 من قطاع غزة.

111 أسيرا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.

وكثفت حركة حماس من استعداداتها في قطاع غزة لبدء عملية تسليم الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأعدت حركة حماس منصة كبيرة في قطاع غزة لإجراء عملية تسليم الأسرى من أعلاها وكتبت عليها شعارات منها "نحن الطوفان، نحن اليوم التالي" ، مفادها أنه على الرغم من الحديث الكثير في "إسرائيل" عن "اليوم التالي"، فإن حماس لا تزال تسيطر على القطاع، كما أظهرت في أحداث إطلاق سراح الاسرى خلال المرات السابقة.