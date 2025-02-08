قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
BBC: جيش الاحتلال تسلم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة
التعليم : 20 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025
ترامب يسخر من مجلة التايمز بعد صورة إيلون ماسك
تعليق غاضب من مكتب نتنياهو على مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين في غزة
حكم صيام النصف من شعبان منفردًا.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت
الأرصاد: غطاء سحابي يغطي شمال البلاد وأمطار قادمة بعد ساعات
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
محمد أبو العينين: بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا
محمد أبو العينين: التسويق الصناعي يجب أن يستفيد من اتفاقيات مصر التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام النصف من شعبان منفردًا.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

يثير حكم صيام يوم النصف من شعبان منفردًا تساؤلات بين المسلمين، خاصة مع اقتراب هذا اليوم المبارك، حيث يحرص البعض على الصيام فيه تقربًا إلى الله، فيما يتساءل آخرون عن مدى جواز ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من صيام يوم النصف من شعبان منفردًا، حتى لو وافق يوم الجمعة، موضحة أن صيام يوم الجمعة منفردًا مكروه إلا في حالات معينة، مثل أن يكون ضمن عادة الصائم، كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق أحد الأيام المستحب صيامها، مثل يوم عرفة أو عاشوراء أو النصف من شعبان، أو كان الصوم بنية قضاء ما فات من رمضان.

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام النصف الثاني من شعبان جائز، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا بين العلماء حول النهي عن الصيام في هذه الفترة. وأضاف أنه إذا كان الشخص معتادًا على الصيام، كصيام يومي الإثنين والخميس، فله أن يستكمل صيامه، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه».

وبناءً على ذلك، فإن صيام النصف من شعبان منفردًا لا حرج فيه شرعًا، ويجوز لمن أراد الصيام بنية التقرب إلى الله، وفق الضوابط الشرعية التي أوضحتها دار الإفتاء.

الإفتاء حكم صيام النصف من شعبان منفردًا فضل الصيام ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

مواعيد غلق المحال في رمضان 2025

مساعد وزير التنمية المحلية لـصدى البلد: مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان

ناصر ماهر

مش هيلعب قدام الأهلي .. صدمة لعشاق الزمالك بشأن ناصر ماهر بعد طرده

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 8-2-2025

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام انهاردة؟.. أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم السبت

عمرو أديب

حاجات ماشوفتهاش قبل كده.. عمرو أديب يهاجم حكم الزمالك والإسماعيلي

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

وكيل تعليم الشرقية يتفقد انتظام الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يطمئن على انتظام الدراسة.. صور

الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس سوهاج وسط متابعة مكثفة

بالصور

يفعلها ملايين الناس.. أطباء يحذرون من عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون
عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون
عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

وحدة إضاءة وقعت عليه.. تامر فرج يتعرض لإصابة خطيرة خلال التصوير

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

شيفروليه تودع سيارتها الشهيرة للأبد وإعلان إيقاف تصنيعها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

مي عمر تثير ضجة برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

انفصال الفنانة نورهان

نورهان تكشف سر انفصالها وتفاصيل مرضها وتراجعها عن إجراء عملية

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد