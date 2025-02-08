مقاتل من القسام يفاجئ إسرائيل برسالة خاصة خلال تسلم الأسرى.. صور

سلط موقع عبري لايف، الضوء على صورة أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خلال عملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين اليوم السبت في وسط قطاع غزة، يظهر العنصر المقاتل القسامي وهو يحمل سلاح جندي إسرائيلي تم الاستيلاء عليه خلال عملية طوفان الأقصى.

ونشر الموقع العبري صورة المقاتل من كتائب القسام وهو يحمل السلاح الذي استولى عليه معلقة: "مسلح من حماس يحمل سلاحا كان ملكا للرقيب المقتول تومر نجار، مقاتل من الجولان سقط في 7 أكتوبر".

وأفرجت كتائب القسام اليوم ، دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي تضم 3 أسرى إسرائيليين أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

وأثارت مشاهد ظهور الأسرى الإسرائيليين التي أفرجت غنهم حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة اليوم في عملية التبادل الخامسة ضمن المرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى حالة غضب واسعة في الداخل الإسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ، في أول تعليق له، إن المشاهد الصعبة هذا الصباح في عملية نقل الأسرى الإسرائيليين تمزق القل وتؤكد الحاجة الملحة لمواصلة عودة جميع الأسرى".

وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، في رسالته لرئيس الحكومة الإسرائيلية أن الوقت قد انتهي وأنه يجب أن نعيدهم جميع.