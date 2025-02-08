وصول 84 مصابا فلسطينيا مع 140 مرافقا لمصر عبر معبر رفح

أفادت فضائية العربية بأن 84 مصابا فلسطينيا إلى جانب 140 مرافقا وصلوا إلى مصر عبر معبر رفح البري.



وفي وقت سابق من يوم السبت، وصل 111 أسيرا فلسطينيا من المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر غرب مدينة رام الله الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.



ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسر، سيفرج عن 183 أسير فلسطيني من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في إطار الدفعة الخامسة من اتفاق تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أفرجت عن 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، في وقت سابق من يوم السبت.