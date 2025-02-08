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حياة كريمة 2025.. إنجازات جديدة للنهوض بالريف المصري وإنعاش حياة محدودي الدخل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حياة كريمة 2025.. إنجازات جديدة للنهوض بالريف المصري وإنعاش حياة محدودي الدخل

حياة كريمة 2025
حياة كريمة 2025
ياسمين القصاص

تعد مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع وطني تهدف الدولة من خلاله إلى تحسين حياة الملايين من المصريين الذين يعيشون في الريف، حيث تسعى المبادرة إلى تطوير الريف والخدمات فيه وإدخال كافة المرافق التي تنعش حياة المواطن. 

أحدث إحصائيات لمبادرة "حياة كريمة"

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تنفق على برامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بهدف دعم المواطن المصري ومواجهة التحديات الناجمة عن التضخم الذي أثر على مستوى معيشة العديد من المواطنين.

وأضاف الإدريسي- خلال  تصريحات لـ "صدى البلد": أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن الدولة تعمل على عدة محاور لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مثل المعاشات، واستقرار الأسعار في الأسواق، وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.

وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تنفيذ هذه السياسات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يومي، حيث يهدف ذلك إلى التخفيف عن المواطن المصري ومساعدته في مواجهة آثار التضخم العالمي.

  تكلفة المرحلة الأولى للمبادرة 

وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى من خلال تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية البشرية، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالبنية التحتية والعمرانية، في إطار رؤية مصر 2030.

وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه، مستفيدة نحو 18 مليون مواطن في 1477 قرية، فيما يجري حاليًا الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية، لاستكمال جهود الدولة في تنمية الريف وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن ناحية أخرى، عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعا، لمتابعة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولى الوزارة والجهاز المركزى للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات المنفذة للمشروعات والمكتب الاستشارى.

واستهل المهندس شريف الشربينى، الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن «حياة كريمة» كونها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمة كبيرة جدا بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، وتذليل أى مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالمبادرة فى كافة المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، حيث وجه الوزير بتحديد الأولويات والانتهاء من كافة الملاحظات لتسليم المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهلنا بالقرى المستهدفة.

وفي السياق نفسه، نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية بقرية الإبراهيمية القبلية بمركز كفر سعد على مدار يومين، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث شملت القافلة عيادات متنقلة في مختلف التخصصات، إلى جانب وحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

10 عيادات متنقلة استقبلت 1247 مواطنا

أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة ضمت 10 عيادات متنقلة، واستقبلت 1247 مواطنا تلقوا الكشف والعلاج المجاني، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

من جانبها، أشارت الدكتورة سها خيري المكاوي، مديرة إدارة القوافل الطبية، إلى أنه تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 103 حالات ضمن مبادرة «افحص واطمئن»، بالإضافة إلى فحص 19 حالة بالأشعة و34 بالسونار، وإجراء 176 تحليلا بمعمل الدم و19 تحليلا بمعمل الطفيليات، كما شهدت القافلة عقد 8 ندوات توعوية صحية حضرها 75 مواطنا.

وأكدت المكاوي أن القوافل العلاجية المجانية تنظم أسبوعيا في إطار التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تشمل عيادات متنقلة في مختلف التخصصات، إلى جانب المعامل والأشعة والصيدلية، برعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واشراف الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية في وزارة الصحة.

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