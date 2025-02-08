تكثيف للنظافة العامة ورفع للتراكمات والمخلفات والإشغالات بمدن ومراكز أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالإهتمام بمنظومة النظافة والتشجير والإنارة للظهور بالمظهر الحضارى الجيد ، مع تنفيذ أعمال الصيانة لكشافات الكهرباء بالطريق العام ، وتم الإستعانة بتشغيل المكنسة الأتوماتيكية لشفط الأتربة ، وغسيل كورنيش النيل ، وتكثيف الزراعات المختلفة ، وبالتوازى مع ذلك تم مراجعة جميع الرخص لعربات الحنطور العاملة بقطاع السياحة ، وإعادة الفحص الفني الدقيق لها .

وأيضاً متابعة سلامة وصحة الأحصنة المستخدمة بهذه العربات بالتعاون مع لجنة النقل البطئ لتكون واجهة مشرفة أمام الزائرين من المصريين والأفواج السياحية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بمواصلة جهود رفع الإشغالات بمختلف المناطق السكنية فى ظل مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، وتم مصادرة المضبوطات ، فضلاً عن القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وكذا تركيب الكشافات بأعمدة الإنارة .

بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يواصل مسئولى المحليات تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة الصباحية والمسائية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بإدفو بالتفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتيريات بنطاق المركز والمدينة .

ويأتى ذلك إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك ، ومن أجل تحقيق السيطرة على الأسعار ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمسئولين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بواقع 370 كجم ، و 90 لتر منتجات غذائية ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر جنح صحية للمخالفين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض ، علاوة عن تحرير 5 محاضر لنقص إشتراطات النظافة الشخصية أو العامة ، وتحويلها للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإغلاق للمحلات المخالفة .