جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة

الدكتورة منا عوض
الدكتورة منا عوض
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

وأوضحت الوزيرة أن القرار تضمّن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستنادًا إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن، وهي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك التزامًا بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات (الجمع، والنقل، والتخزين)، عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز:
www.wims.wmra.gov.eg

وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لقانون المخلفات، سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت، بشرط توافر الأدوات والإمكانات اللازمة لعمليات الجمع والتخزين، وضرورة التعامل مع المصانع الرسمية لاستلام الكميات المجمعة، بهدف إعادة تدويرها.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تشديد الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة، للتأكد من توجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة، مشيرة إلى ضرورة قيام المصانع المستقبِلة للزيوت المستعملة بإنشاء سجل تتبع يحتوي على الكميات الواردة إليها، لضمان إحكام عملية الرقابة.

وفي ختام البيان، أهابت وزارة البيئة بالمواطنين أهمية التخلص الآمن من زيوت الطعام المستعملة، من خلال الشركات المرخصة العاملة في مجال الجمع والنقل، لضمان وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المُرخصة.

