الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
رئيس التحرير
اقتصاد

القابضة للتشييد: تستهدف 33.4 مليار جنيه إيرادات.. وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه

وزير قطا الاعمال
علياء فوزى

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التخطيطية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026.

وعرض اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة ومشروع الموازنة والتي تم إعدادها في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار التوجه نحو تعظيم دور الشركات العامة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه، ضمن خطة طموحة للارتقاء بالأداء وتعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم العائد على الأصول والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية من أولويات العمل في المرحلة القادمة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وأوضح أن التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة يمثل عنصر قوة يجب استثماره لدعم المشروعات الكبرى، وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية أكثر كفاءة.

وأوضح الوزير أهمية الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والحوكمة والرقابة الداخلية والتحول الرقمي بما يعزز القدرات التنافسية للشركات والكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء. كما أشار إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المتنوعة التي تمتلكها الشركات التابعة، مع الاستمرار في تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وسرعة التحول نحو تطبيق نظام تخطيط الموارد "ERP" لضمان الكفاءة والشفافية، والتقييم الدوري للأداء من خلال مؤشرات قياس محددة وواضحة بهدف تحقيق التميز المؤسسي.

وتساهم شركات القابضة للتشييد في عدد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، وتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي والكباري وخطوط كهرباء على مستوى الجمهورية، فضلا عن مشروعات سكنية متميزة في مناطق متنوعة مثل "المعادي فيو الشروق"، "المعادي فالي"، "سي بيل المنصورة الجديدة"، وتطوير كورنيش المقطم، ومدينة نيو هليوبوليس. كما تضع الشركة القابضة الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، من خلال المساهمة في مشروعات تهدف إلى حماية ساحل الإسكندرية، وتوسعة محطات تنقية المياه، وتنفيذ مشروعات متطورة للصرف الصحي، بما يعزز من دورها في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

  كما تساهم شركات القابضة للتشييد في مشروعات للشركات التابعة لشركات قابضة شقيقة تتضمن تطوير عدد من المنشآت الصناعية والخدمية، منها تطوير شركة النصر للسيارات (الشركة القابضة للصناعات المعدنية)، ومصانع الغزل والنسيج الجديدة في المحلة وكفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتطوير منتجع "جاز أصيلة" بمرسى علم (الشركة القابضة للسياحة والفنادق)، وبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية. وفي إطار التوسع الإقليمي، تنفذ الشركات التابعة مشروعات متنوعة في عدد من الدول العربية والأفريقية، من بينها سلطنة عمان، أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، وغينيا، وهو ما يعكس رؤية الشركة في استعادة الريادة الإقليمية بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري.

وتشمل أنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد مجموعة واسعة من المجالات من بينها المقاولات العامة، التطوير العقاري والإسكان، وأعمال الكهرباء، الاستشارات الهندسية، الزراعة، إلى جانب إدارة الأصول والاستثمار.

القابضة وزير قطاع الأعمال رؤية مصر 2030 للاقتصاد الوطني التنمية الأسواق الإقليمية

