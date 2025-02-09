قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السعودية: الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء عليها
منع ارتداء "البنطلون المقطع والشورت والحظاظات" في المدارس بالترم الثاني
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية بشوارع مخيم نور شمس بالضفة
آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم الأحد 9-2-2025
بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية للمدارس.. اليوم
أبو العينين: لا تهجير للشعب الفلسطيني وموقف الرئيس السيسي تاريخي.. وأحمد موسى: قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير| أخبار التوك شو
نيوزيلندا تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر فى إحلال السلام بالشرق الأوسط
بـ «شرط واحد».. إيران تعلن استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة
ذكرى رحيل «الشرير الضاحك»| محطات في حياة عادل أدهم.. وهذه أشهر إيفيهاته
«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس .. وتحذّر من تساقط الأمطار بهذه المناطق
ياسمين عبد العزيز تشيع خبرًا بدخولها قصة حب .. لهذا السبب
مفاجأة.. إعلامي يكشف اسم مدير الكرة الجديد في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

مناقيش
مناقيش
نهى هجرس

تعد مناقيش الزعتر من الأكلات اللذيذة والمميزة، ويفضل الكثير من الأشخاص تحضير مناقيش الزعتر في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل مناقيش الزعتر:

مكونات مناقيش الزعتر

2 كوب دقيق

1/2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح


لحشوة الزعتر:

1/2 كوب زعتر مجفف

3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة سمسم (اختياري)

1/4 كوب عصير ليمون (اختياري)


طريقة تحضير مناقيش الزعتر

1. تحضير العجينة:

في وعاء، ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها لمدة 5-10 دقائق حتى تنشط.

ضيفي الدقيق والملح والزيت الزيتون إلى خليط الخميرة واعجنيهم حتى تتشكل عجينة ناعمة.

غطي العجينة واتركيها لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

2. تحضير الحشوة:

في وعاء، امزجي الزعتر المجفف مع زيت الزيتون والسمسم وعصير الليمون إذا كنت تستخدمينه.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقطيعها إلى كرات صغيرة.

على سطح مرشوش بالدقيق، افردي كل كرة إلى دائرة رقيقة.

ضعي ملعقة من خليط الزعتر على كل دائرة وافرديها بشكل متساوٍ.

سخني صينية الخبز أو المقلاة على نار متوسطة.

ضعي المناقيش في المقلاة أو الصينية واتركيها حتى يصبح لونها ذهبياً من الأسفل.

مناقيش مناقيش زعتر مقادير مناقيش الزعتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سماء الشرقية

هل ظهرت كائنات فضائية في مصر.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية|تفاصيل

سقوط امطار

من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغا خان تمهيدا لمراسم الجنازة الرسمية

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغاخان استعدادًا لمراسم الجنازة الرسمية.. صور

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. بيان رسمي

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

محافظ الغربية

تفاصيل الحالة الصحية لـ محافظ الغربية وقيادات حزبية بعد سقوط أسانسير .. شاهد

رئيس مجلس الوزراء

قرار حكومي عاجل بدفن الأمير كريم الحسيني بضريح الأغا خان في أسوان

بالصور

زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

مناقيش
مناقيش
مناقيش

محمد سامي يصارع الزمن لإنهاء تصوير «سيد الناس» قبل حلول شهر رمضان|صور

محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس

طريقة عمل كب كيك الفراولة بالخطوات

كب كيك
كب كيك
كب كيك

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟

ايمان عبد اللطيف

أمطار خلال ساعات .. تحذير عاجل من الأرصاد | تفاصيل

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد