زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

تعد مناقيش الزعتر من الأكلات اللذيذة والمميزة، ويفضل الكثير من الأشخاص تحضير مناقيش الزعتر في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل مناقيش الزعتر:

مكونات مناقيش الزعتر

2 كوب دقيق

1/2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح



لحشوة الزعتر:

1/2 كوب زعتر مجفف

3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة سمسم (اختياري)

1/4 كوب عصير ليمون (اختياري)



طريقة تحضير مناقيش الزعتر

1. تحضير العجينة:

في وعاء، ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها لمدة 5-10 دقائق حتى تنشط.

ضيفي الدقيق والملح والزيت الزيتون إلى خليط الخميرة واعجنيهم حتى تتشكل عجينة ناعمة.

غطي العجينة واتركيها لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

2. تحضير الحشوة:

في وعاء، امزجي الزعتر المجفف مع زيت الزيتون والسمسم وعصير الليمون إذا كنت تستخدمينه.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقطيعها إلى كرات صغيرة.

على سطح مرشوش بالدقيق، افردي كل كرة إلى دائرة رقيقة.

ضعي ملعقة من خليط الزعتر على كل دائرة وافرديها بشكل متساوٍ.

سخني صينية الخبز أو المقلاة على نار متوسطة.

ضعي المناقيش في المقلاة أو الصينية واتركيها حتى يصبح لونها ذهبياً من الأسفل.