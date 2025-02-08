تفاصيل الحالة الصحية لـ محافظ الغربية وقيادات حزبية بعد سقوط أسانسير .. شاهد

كشفت مصادر داخل محافظة الغربية كواليس سقوط أسانسير بـ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وعدد من القيادات السياسية داخل مستشفي كفر الزيات أثناء افتتاح حضانات بالمستشفى وتبين عدم وجود إصابات.

حادث محافظ الغربية

وتابعت المصادر أن محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي عقب سقوط الاسانسير توجه للمشاركة فى احتفالية زواج العرائس بكفر الزيات .

وكشفت المصادر أن سبب سقوط الاسانسير بالمحافظ والقيادات السياسية جاء جراء نزول الاسانسير إلي الطابق الأول علوي بعمق 20 سم بسبب الحمولة الزائدة وهو ما تسبب في إغلاق بابه لمده 5دقائق علي الأكثر .

وشهدت محافظة الغربية ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك حول واقعة سقوط الاسانسير وتعطله بمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وقيادات حزب مستقبل وطن أثناء جولة لافتتاح قسم الحضانات للاطفال بمستشفي كفر الزيات العام ضمن فعاليات المشاركة الاجتماعية لدعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا.

وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية يرافقه النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي الأمين العام للحزب بالغربية وقيادات حزب مستقبل وطن شهدوا حضور ،الاحتفالية الكبرى التى نظمها الحزب ضمن مبادرة “كتف في كتف ”، والتي تضمنت توزيع 70 جهاز عرائس لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم 7 رحلات عمرة للفائزين، بالإضافة إلى منح جوائز مالية لـ 33 من حفظة القرآن الكريم، وذلك تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعهم على مواصلة التفوق، أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والفنانين والمشاهير إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية، وقد شهد الحفل تفاعلاً كبيرًا من الحاضرين الذين أشادوا بالدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع.

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مثل هذه المبادرات تعكس الدور الإيجابي للأحزاب السياسية في تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين، مشيرًا إلى أن “كتف بكتف” تعد نموذجًا للتعاون الفعّال بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وقال المحافظ:ما نشهده اليوم هو مثال حي على التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والمجتمعية، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، ويقدم الدعم للفتيات المقبلات على الزواج، كما يشجع الشباب على التمسك بالقيم الدينية من خلال تكريم حفظة القرآن الكريم. نشكر حزب مستقبل وطن على هذه الجهود التي تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحقق التكافل بين أبناء الوطن.”

من جانبها، أكدت قيادات حزب مستقبل وطن أن الحزب يعمل بشكل مستمر على تقديم المبادرات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرين إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للحزب، وحرصه على مساندة الفئات المستحقة في مختلف المجالات.

وقال النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ،نحرص دائمًا على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال تجهيز العرائس، أو تنظيم رحلات العمرة، أو دعم حفظة القرآن الكريم الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للشباب المصري.”

وعبّر المستفيدون من المبادرة عن سعادتهم البالغة بهذا الدعم الذي حصلوا عليه، موجهين الشكر لمحافظ الغربية وقيادات حزب مستقبل وطن على هذه المبادرات التي تخفف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفر فرصًا جديدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام الحفل، تم توزيع أجهزة العرائس والجوائز المالية ورحلات العمرة على المستحقين وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث أكد الحضور أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزز روح التعاون بين جميع فئات المجتمع.