تحدث المهندس فرج عامر٫ رئيس نادي سموحة٫ عن مستوى التحكيم في مباريات الدوري المصري.



وقال المهندس فرج عامر٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”٫: “الأخطاء الفادحة تغير نتيجة المباريات وتضيع مجهودات اللاعبين ولا حياة لمن تنادي”٫ لافتا: “نشعر بألم شديد وضياع مجهودنا بسبب أخطاء تحكيمية ناتجة عن ضعف مستوى الحكام”.

وأضاف: “العدالة التحكيمية الأساس والعامود الفقري لمسابقة الدوري”٫ متابعا: “كل المجهود الذي يتم بذله يضيع بسبب التحكيم ويسبب حالة من الإحباط واليأس”.

واسترسل: “ضعف مستوى التحكيم والأخطاء التحكيمية تؤثر على مسابقة الدوري ومستوى الكرة في مصر”٫ مشددا: “يجب رفع كفاءة الحكام وتوقع جزاءات شديدة مع ارتكاب الأخطاء والاستعانة بالحكام الدوليين في المباريات الهامة”.