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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي عن إصرار الرئيس السيسي على تسليح الجيش: الله يستره زي ما ستر مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت له نظرة ثاقبة بعد أحداث 7 أكتوبر وحذر ما سيحدث بعدها، مؤكدًا أنه لولا رؤية الرئيس السيسي وإصراره على تسليح الجيش المصري لكانت إسرائيل ترتع في سيناء الآن.


وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، "بعدها شوفنا ايه اللي حصل في لبنان واليمن وسوريا وبعدها بشوية الدنيا كلها ولعت؟ مين اللي أدى الجولان لإسرائيل، انتبهوا الرئيس دائما ما يشير إلى أمور إستراتيجية ولكننا ننظر إلى ثبات الأمور".


وتابع: "لولا ما قام به الرئيس لكانت إسرائيل ترتع في الأراضي المصرية، وهذا كان هدف الدواعش والإخوان فصل سيناء عن الدولة المصرية لولا الجيش المصري ورؤية الرئيس السيسي الله يستره زي ما ستر مصر ".

السيسي الرئيس السيسي الجيش نشأت الديهي

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