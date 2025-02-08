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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد العمل في البنوك.. غدا

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يبدأ القطاع المصرفي، المكون من 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، عمله غدًا الأحد بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع التي أقرتها السياسات التنظيمية لـ البنك المركزي المصري.

تفاصيل الإجازة الأسبوعية

موعد الإجازة:

يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

هدف الإجازة:

  • تعزيز بيئة العمل داخل القطاع المصرفي.
  • تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
  • توفير راحة كافية للعاملين في البنوك.

التزام البنوك:

البنك المركزي المصري يُشدد على ضرورة الالتزام بهذه الإجازة لضمان راحة العاملين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير العالمية.

مواعيد العمل الرسمية بعد الإجازة

بدء العمل: غدًا الأحد، وفقًا للمواعيد التالية:

للموظفين: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

للعملاء: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.

توافق المواعيد:

تهدف هذه الأوقات إلى تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات للعملاء ومنح الموظفين الوقت الكافي لإنجاز المهام اليومية بكفاءة.

الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازة

على الرغم من الإغلاق الأسبوعي، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية:

الإنترنت البنكي:

يتيح للعميل عدد من الخدمات أبرزها:

  • الاطلاع على الحسابات.
  • إجراء تحويلات مالية.
  • دفع الفواتير.

تطبيقات الهواتف المحمولة:

حيث تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة.

أجهزة الصراف الآلي (ATM):

حيث تمكن العميل من: 

  • السحب والإيداع النقدي.
  • الاستفسار عن الرصيد.
  • التحويلات المحلية والدولية.

تأثير الإجازة على الخدمات المصرفية

المعاملات العاجلة:

ويطمئن البنك المركزي المصري العملاء بأن البنوك ستستأنف العمل بكفاءة غدًا، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأخير.

تطور الخدمات الإلكترونية:

أتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة.

قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.

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