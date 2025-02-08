لو مكانك هعمل كدا | رسالة مثيرة من ميدو لـ زيزو عن التجديد للزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية "زيزو من أهم أولويات الزمالك التجديد ليه هو وأبرز اللاعبين في الفريق، الأسبوع القادم هنفتح الكلام معاهم لتجديد التعاقد وزيزو منهم وهنعمل أقصى جهد للتجديد".

وأضاف: "لازم نحارب علشان زيزو يفضل معانا ومتفرقش بعدها اللي يهمني إن اللاعب يكمل، وقولت لازم يكون في مصارحة مع الجمهور وكله معلن، وفي الأخر الجمهور عارف إننا مش هنعمل حاجة ضد مصلحة النادي"

وتابع: "لو أنا مكان زيزو هختار أقعد في الزمالك بأرقام أقل لأن مفيش جمهور في مصر وبرا هيعملوا اللي عمله الجمهور من دعم".

وأتم: "هنقعد معاه ومع والده وهنحاول نوصل لاتفاق لو محصلش هنصارح الجمهور بكل الأمور ومصلحتنا واحدة".