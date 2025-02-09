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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التوقف السليم على جانب الطريق .. نصائح هامة للتعامل مع الشبورة المائية

الشبورة المائية
الشبورة المائية
يوسف أيمن

أكد الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، أن الشبورة المائية تُعد من أخطر العوامل الجوية التي تؤثر على الرؤية وتسبب الحوادث على الطرق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ احتياطات معينة لضمان سلامة السائقين في هذه الظروف.

 وأوضح نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن متابعة نشرات الطقس والتقارير المرورية هي خطوة أساسية لكل سائق لتفادي الحوادث. 

وأكد أن معرفة حالة الطرق ومدى تأثير الشبورة على الرؤية يساعد السائقين على اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المخاطر المحتملة.

 وحذر نبيل من استخدام الأضواء العالية في حالة الشبورة، مشيرًا إلى أن الأضواء المتقطعة (الانتظار) هي الأفضل لأنها لا تساهم في انعكاس الضباب وتزيد من وضوح الرؤية. 

كما نصح بضرورة الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد بين المركبات لتجنب الحوادث نتيجة التوقف المفاجئ.

 نصح نبيل السائقين بالتحرك بحذر نحو الجانب الأيمن من الطريق والتوقف في مكان آمن بعيدًا عن مسار حركة المركبات حتى تتحسن الرؤية.

 وأضاف نبيل أنه يجب تشغيل التكييف داخل السيارة لتفادي تكوّن بخار الماء على الزجاج الأمامي مما يعيق الرؤية.

 كما نصح بفتح جزء صغير من النوافذ لتحقيق توازن في درجة الحرارة داخل السيارة وخارجها لتقليل تكاثف البخار.

 أكد نبيل على أهمية التوقف التدريجي والآمن على جانب الطريق، بعيدًا عن نهر الطريق، لتجنب الاصطدام من قبل المركبات التي قد لا تتمكن من رؤية السيارات المتوقفة بسبب ضعف الرؤية.

الشبورة الطقس الشبورة المائية الطريق عماد الدين نبيل

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