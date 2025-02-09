هل تُغني ركعتا الشروق عن صلاة الضحى؟.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من إحدى المتابعات حول ما إذا كانت ركعتا الشروق تغنيان عن صلاة الضحى، ليجيب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى.

حيث تؤدى بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وأوضح أن من أراد أداء هذه الصلاة، يمكنه أن يصليها ركعتين أو أربع ركعات، بينما يرى بعض العلماء أن عدد ركعاتها يصل إلى 12 ركعة، على أن يكون أقلها ركعتين.

وأضاف أمين الفتوى أن هذه الصلاة تؤدى كزكاة عن عافية البدن وسلامة الأعضاء، مشيرًا إلى أن التسمية لا تؤثر، سواء سميت صلاة الشروق أو الضحى، فهما في الأصل صلاة واحدة.

فضل المحافظة على صلاة الضحى

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس بخمس عشرة دقيقة تقريبًا، ويمتد وقتها حتى قبل صلاة الظهر بقليل، وتعرف أيضًا باسم صلاة الأوابين، أي: كثيري الرجوع إلى الله تعالى.

وأشار المركز إلى استحباب المحافظة عليها يوميًا، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة... ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

هل يجوز الجهر بالبسملة مع الفاتحة في الصلاة

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المسألة هي قضية الجهر بالبسملة في الصلاة محل خلاف بين العلماء، هل الأفضل عندما يكون الشخص إماما أن يجهر بالبسملة أم لا؟".

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الإمام الشافعي يرى أن الجهر بالبسملة هو السنة.