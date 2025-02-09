جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من هذه المواقع بمحور نتساريم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد للانسحاب خلال الليل من مواقعه في محور نتساريم وسط غزة.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه من المقرر أن ينسحب الجيش من محور نتساريم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المواقع التي سيتم إخلاؤها بمحور نتساريم تقع شرق محور صلاح الدين.

وأضافت أن إخلاء نتساريم يعني عدم تواجد الجيش الإسرائيلي شمال القطاع، مضيفة أن المحور كان عنصرًا مهمًا بالنسبة لطموحات المستوطنين الراغبين في العودة والاستيطان شمال القطاع.

ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه من محور نتساريم، صباح الأحد، بحسب ما ذكرت صحيفة هاآرتس.

كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من مواقعها في الجزء الشمالي من محور نتساريم الأسبوع الماضي، حيث سمحت للنازحين من غزة بالعودة إلى شمال القطاع سيرا على الأقدام عبر الطريق الساحلي وبالمركبات على طريق صلاح الدين.

واحتفظ الجيش الإسرائيلي ببعض المواقع على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، أقرب إلى الحدود مع إسرائيل.

وفقا للاتفاق، ففي اليوم الواحد والعشرين من وقف إطلاق النار، ستنسحب إسرائيل من الممر بأكمله الذي يقسم القطاع وتحتفظ فقط بوجود في منطقة عازلة تصل إلى حوالي كيلومتر واحد داخل غزة.

هذا ولا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة أيضًا في محور فيلادلفيا عندالحدود بين مصر وغزة، وبموجب الاتفاق، تحتاج إسرائيل إلى إكمال انسحابها من فيلادلفيا في اليوم الخمسين من وقف إطلاق النار.