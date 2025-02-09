قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل شرّ مطلق يستوجب المقاومة
نجاة محافظ الغربية ونواب «مستقبل وطن» من حادث أسانسير .. شاهد
اللوماري: «مصدق» مكسب كبير للزمالك.. وهذه مميزاته والفارق بينه وبين «بنتايك»
جهاز تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة للمكالمات التسويقية
جثمان الأمير الراحل كريم أغاخان يصل مطار أسوان قادمًا من لشبونة استعدادًا لمراسم الدفن.. صور
بعد ثنائية «برايتون».. تشيلسي يودِّع كأس الاتحاد الإنجليزي
الاحتلال يُخلى محور نتساريم فى إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
عبادات شهر شعبان وأهم المناسبات الدينية فيه .. تعرف عليها
مؤسسة أخبار اليوم تختار النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة لعام 2024|فيديو
صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟
ديربي مدريد.. الريال يتعادل 1-1 مع أتلتيكو في الدوري الإسباني
أسرى فلسطينيون: تعرضنا للتعذيب وتلقينا تهديدات من الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللوماري: «مصدق» مكسب كبير للزمالك.. وهذه مميزاته والفارق بينه وبين «بنتايك»

إدريس اللوماري
إدريس اللوماري
علا محمد

أشاد إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، بانضمام صلاح الدين مصدق، مُشددًا على أنه سيكون إضافة قوية لخط دفاع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال اللوماري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صلاح الدين مصدق مدافع صلب وموهوب وطموح وسيفيد الزمالك في الفترة القادمة ولديه إمكانيات رائعة للغاية".

وأضاف: "صلاح مصدق مكسب كبير للزمالك وسيتأقلم بشكل سريع مع الفريق الأبيض ويتميز بالقامة الطويلة وأيضًا يتميز بالجانب الهجومي والرأسيات المميزة".

وأوضح: "النجم المغربي يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى، ومحمود بنتايك يختلف عنه لأنه اعتاد على اللعب تحت ضغوط جماهيرية في الرجاء ولديه إمكانيات كبيرة وحلول هجومية".

الزمالك إدريس اللوماري محمود بنتايك مصدق مدافع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

سقوط امطار

من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي

الآغا خان الرابع

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر

شقق الإيجار القديم

بعد حكم الدستورية .. 4 حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم

أحمد حلمي

سوء نوايا .. أحمد حلمي يرد على أزمة إفيه "مصري صف أول"

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. بيان رسمي

سماء الشرقية

هل ظهرت كائنات فضائية في مصر.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية|تفاصيل

ترشيحاتنا

شيري تيجو 4 برو

بأقل سعر .. شيري تيجو 4 برو "بحالة كسر الزيرو" هاي لاين

دخول السيارة بدون مفتاح

خدعة ذكية تمكنك من دخول سيارتك بدون المفتاح الإلكتروني

تطبيق الرسائل Google Messages

تكامل جديد لـ جوجل مع واتساب.. تطبيق الرسائل يدعم مكالمات الفيديو

بالصور

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

لهذا السبب .. يجب شراء التمر هندي في طلبات رمضان

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

يدوب هترميه في الميا .. طريقة تخزين الأرز و الشعرية لرمضان

تخزين الأرز
تخزين الأرز
تخزين الأرز

احترس.. عدم الخروج من المنزل علامة على الإصابة بـ ٦ أمراض

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

فيديو

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المخرجة ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تعلن سرًا عن سعاد حسني | فيديو جراف

محمد رمضان

يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم

بسمة بوسيل

أشوفه بيصلّي 5 مرات| بسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد