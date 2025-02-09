اللوماري: «مصدق» مكسب كبير للزمالك.. وهذه مميزاته والفارق بينه وبين «بنتايك»

أشاد إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، بانضمام صلاح الدين مصدق، مُشددًا على أنه سيكون إضافة قوية لخط دفاع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال اللوماري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صلاح الدين مصدق مدافع صلب وموهوب وطموح وسيفيد الزمالك في الفترة القادمة ولديه إمكانيات رائعة للغاية".

وأضاف: "صلاح مصدق مكسب كبير للزمالك وسيتأقلم بشكل سريع مع الفريق الأبيض ويتميز بالقامة الطويلة وأيضًا يتميز بالجانب الهجومي والرأسيات المميزة".

وأوضح: "النجم المغربي يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى، ومحمود بنتايك يختلف عنه لأنه اعتاد على اللعب تحت ضغوط جماهيرية في الرجاء ولديه إمكانيات كبيرة وحلول هجومية".