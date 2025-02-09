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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف كواليس تعطل مفاوضات الزمالك مع «زادي سيري».. وتطورات أزمة «ميشالاك»

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها داخل الزمالك حاولوا إبرام صفقات قوية تضيف للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، وهو أمر يحسب لهم، وكان يجب أن يتم بدء العمل مبكرًا لدعم الفريق بصفقات قوية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "اللجنة نجحت في ضم أحمد الجفالي وصلاح مصدق، والزمالك تعطل كثيرًا في سوق الانتقالات الحالي بسبب عدم وجود تنسيق بين الإدارة واللجنة الفنية".

وأضاف: "الزمالك حاول ضم الايفواري كاليب زادي سيري، بعدما تم عرضه على النادي وحصلت مفاوضات عن طريق ميدو، وتوصل الطرفين لاتفاق وكان اللاعب سيحصل على 300 الف دولار لنهاية الموسم، لكن النادي الصربي كان يريد مبالغ كبيرة، تصل لـ2.5 مليون دولار، وهو ما صعب من إمكانية إتمام الصفقة، والزمالك كان يأمل في ضمه معارًا بمبلغ معين مع أحقية الشراء".

وأكمل: "اللاعب كان مقتنعًا بالانتقال لنادي الزمالك، ووصلت إلى أنه لم يشارك مع ناديه في التدريبات، ولكن الضغط جاء بنتيجة عكسية، وتمسك الفريق الصربي بمطالبه المالية، علاوة على وجود أزمة آخرى مع الزمالك بسبب ميشالاك كونراد الذي يرفض الرحيل ويتمسك بالحصول على مستحقاته المالية التي تصل لـ700 الف دولار، ولم يحصل سوى على 70 الف دولار، وبسبب سوء المعاملة والتدريبات الانفرادية ومحاولات "التطفيش" المستمرة، رفض اللاعب الرحيل وتمسك بالحصول على مستحقاته".

وزاد: "ميشالاك قدم شكوى في الزمالك للاتحاد الدولي من خلال اتحاد الكرة المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ولم يمر منها سوى 8 أيام، والنادي ليس أمامه سوى بقاء اللاعب لنهاية الموسم، أو فسخ العقد ومنحه مستحقاته المالية، واللاعب في شكواه يريد تعويضا ماديا ومعنويا بسبب ما حدث معه، واللاعب يتحرك في كل الاتجاهات وهو موجود مع النادي ويتدرب منفردا، الموضوع سيحسم لصاحب (النفس الطويل).. وميشالاك عطل الزمالك ومنع النادي من ضم جناح آخر خلال الميركاتو الشتوي".

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